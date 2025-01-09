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        Edirne'de sis etkili oldu

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:01
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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