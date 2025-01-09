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        Edirne'de Sağlıklı Zayıflama Okulu mezunları diplomalarını aldı

        Edirne Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sağlıklı Zayıflama Okulu"nun mezunlarına diplomaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:49
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        Edirne'de Sağlıklı Zayıflama Okulu mezunları diplomalarını aldı
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        Edirne Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sağlıklı Zayıflama Okulu"nun mezunlarına diplomaları verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Sağlığı Merkezinde açılan Sağlıklı Yaş Alma ve Sağlıkla Zayıflama Okulu'nda 50 yaş üzeri 17 kadın 13 hafta boyunca eğitimlere katıldı.

        Alanında uzman doktor, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistler eşliğinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi, psikolojik süreçler gibi birçok konuda eğitimler verildi ve katılımcıların sosyalleşmeleri sağlandı.

        Okulu başarıyla tamamlayan katılımcılara diploma töreni düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, merkezde düzenlenen törende, Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşamı teşvik eden yaşam bilinci ve alışkanlıkların kazanılmasını hedeflediğini söyledi.

        Yaşlı, engelli, obez ve özel gereksinimi olan bireylerin uygun sağlık hizmetine kolay erişimini sağladıklarını belirten Yıldırım, "Sağlıklı zayıflama okulumuza başvuranlar öncelikle detaylı muayeneden geçiriliyor. Sonuçlara göre kişiye özel bireysel diyet programları hazırlanıyor. Eğitimler kapsamında düzenli egzersiz yapan ve dengeli beslenmeye yönlendirilen katılımcılar sağlıklı kilo veriyor. Amacımız sağlıklı yaş alma ve sağlıklı kiloyu koruma bilincini kazandırmak." diye konuştu.

        Yıldırım, konuşmaların ardından katılımcılara belgelerini verdi.

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