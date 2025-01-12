TÜ'de Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Tarımda Yapay Zeka Kullanımı konferansı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen konferansta, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Ülkelerin geleceği için tarımı desteklemek zorunda olduğunu ifade eden Tan, gıda güvenliği konusunda dünyada artan bir farkındalık oluştuğunu anlattı.

Artan dünya nüfusuyla birlikte konvansiyonel tarım yöntemlerinin yetersiz kalacağını ve bu nedenle de tarımda yapay zeka kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini aktaran Tan, üniversitede yapay zeka konusunda çeşitli çalışma grupları oluşturduklarını kaydetti.

İtalya merkezli bir tarım firmasının Türkiye satış müdürü Serdar Dikbaş da tarımda yapay zeka kullanımı konulu bir sunum yaptı.

Konferansa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.