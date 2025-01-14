Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        ABONE OL

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

        Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2024 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

        Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2024 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 406 projenin yer aldığını söyledi.

        Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 57 milyar lira olduğunu belirten Sezer, "Bu projeler için önceki yıllarda 15,8 milyar lira harcanmış, 2024 yılında da 13 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Dördüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 9,6 milyar lira harcama yapılarak yüzde 74 yıllık harcama oranı sağlanmıştır." dedi.

        Sezer, projelerin 187'sinin bitirildiğini, 149 projenin devam ettiğini, 69 projenin ise ihale ve proje aşamasında olduğunu dile getirdi.

        Uygulamaya konulan projelerin 133’ünün eğitim, 104’ünün tarım, 99'unun diğer kamu hizmetleri, 30’unun da ulaştırma-haberleşme sektörlerinde olduğunu aktaran Sezer, "Dönem sonu itibariyle en çok harcama 5 milyar 807 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiş bunu sırasıyla, 2 milyar 166 milyon lira ile tarım, 808 milyon lira ile diğer kamu hizmetleri, 488 milyon lira ile eğitim 264 milyon lira ile sağlık ve 140 milyon lira ile turizm sektörü izlemiştir." diye konuştu.

        Toplantıya vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine izin...
        Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine izin...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti (2)
        Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti (2)
        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Edirne'de beyaz örtünün kapladığı tarihi yapılar fotoğraflara fon oluyor
        Edirne'de beyaz örtünün kapladığı tarihi yapılar fotoğraflara fon oluyor
        Buzlanan yolda devrilen minibüse kamyonet çarptı: 1 yaralı
        Buzlanan yolda devrilen minibüse kamyonet çarptı: 1 yaralı