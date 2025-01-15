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        Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısını artırdı

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de yüzlerce bitki ve hayvan türünden örneklerin sergilendiği Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğa Tarihi Müzesi 2024'te ziyaretçi sayısını artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:14
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        Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısını artırdı
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de yüzlerce bitki ve hayvan türünden örneklerin sergilendiği Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğa Tarihi Müzesi 2024'te ziyaretçi sayısını artırdı.

        Doğa ve bilim meraklılarını ağırlayan müzede TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıl biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri sergileniyor.

        "Yaşayan müze" konseptiyle 2 yıl önce kapılarını açan üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müze, 2023'te 65 bin, geçen yıl ise 71 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        - Müzede 754 canlı türüne ait 1923 örnek sergileniyor

        Müze Müdürü Özmen Yeltekin, AA muhabirine, müzenin açıldığı günden itibaren ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        Müzenin üniversitenin öz kaynaklarıyla oluşturulduğunu anımsatan Yeltekin, "Bu müzenin hazırlığı üniversitemizin yaşıyla paralel 40 yıl sürdü diyebiliriz. Biyoloji bölümünde toplanıp hazırlanan örnekler, müze konseptiyle ziyaretçilere sergileniyor. Müzede 754 canlı türüne ait 1923 örnek sergilenmekte." dedi.

        Yeltekin, sergilenen tüm örneklerin farklı müze tekniklerine göre hazırlandığını ifade etti.

        Müzede alanının elverdiği kadar örneği sergilediklerini belirten Yeltekin, depolardaki yaklaşık 150 bin örneğin dönüşümlü olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu kaydetti.

        - Öğrencilerin ilgisi daha fazla

        Yeltekin, müzenin bir ziyaret noktası olmasının yanında eğitim fonksiyonu bulunduğunu da dile getirdi.

        Müzeyi ziyaret edenlerin başında öğrencilerin geldiğini aktaran Yeltekin, şunları söyledi:

        "Müzemize artarak devam eden ziyaretçi ilgisi var. Müzemiz açıldığı günden beri 136 bin ziyaretçi ağırladı, bunun 45 binini öğrenciler oluşturuyor. Öğrenciler gezilerinde günlük hayatlarında görme fırsatı bulamadıkları canlı türlerini inceleme fırsatı buluyor. Dönem ödevlerinde zorlandıkları kısımda bizim yardım edebileceğimiz bir şey varsa gelip o canlı türü hakkında bilgi alıyorlar. Bunun dışında Güzel Sanatlar Fakültesiyle aynı kampüsü paylaştığımız için öğrenciler burada çizim çalışmaları yapıyor."

        Yeltekin, müzeye olan ilginin giderek arttığını söyledi. Ziyaretçilerin doğada gözleme fırsatı bulamadıkları canlıları müzede inceleyebildiğini belirten Yeltekin, "İlk açıldığımız yıl 65 bin ziyaretçiyi ağırladık, 2024 yılını ise 71 bin ziyaretçiyle kapattık. Bu yüksek rakam bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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