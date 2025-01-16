Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor
Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinden ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.
Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinden ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.
Meriç Nehri'nde 2021 yılında yapımına başlanan santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konuldu.
Yapım çalışmaları tamamlanan santraldeki su tutma ve deneme testlerinin ardından geçtiğimiz aylarda elektrik üretimine başlandı.
Nehirden enerji elde edilmesini sağlayan proje kapsamında ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.
Tesisi gezen Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Proje sonrası nehirde su tutulmasıyla oluşan görüntü için "Balkanlar'ın boğazı" tanımlaması yapılıyor.
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