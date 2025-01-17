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        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi

        –Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne törenleri sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:41
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        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
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        –Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne törenleri sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Edirne'de il genelinde 280 okulda öğrenim gören 55 bin 188 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Kadripaşa İlkokulu'ndaki karne törenine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilerin heyecanlarını paylaştıklarını belirten Vali Sezer, güzel bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

        Eğitime katkı sağlayacak proje ve çalışmalar yapıldığını anlatan Sezer, "Edirne'miz eğitim ve öğretim yönünden her geçen gün gelişiyor ve üzerine koyarak ilerliyor. Akademik, sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar da tüm kurumların işbirliğiyle örnek projeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde ise 52 bin 227 öğrenci karne aldı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

        Öğrencilere karnelerini veren Turan, öğrenci, öğretmen ve velilerin yarı yıl tatilini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

        Kentin adını eğitimle duyurmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, eğitimde başarının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Turan öğrencilere karnelerini dağıttı. Ayağında alçı bulunan 1. sınıf öğrencisi Aras Olgun'a da karnesini veren Turan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da katıldı.

        Tekirdağ'da da il genelinde 212 bin 270 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Hüseyin Pehlivan İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'dan aldı.

        Soytürk, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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