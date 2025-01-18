Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'ın merhum belediye başkanları Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır, mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL

        Keşan'ın merhum belediye başkanları Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır, mezarları başında anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma törenlerine Belediye Başkanı Mehmet Özcan, merhum başkanların yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Özcan, merhum belediye başkanlarını minnet ve rahmetle andıklarını, ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

        - Trakya Birlikten Havsa Belediyesine ziyaret

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Havsa Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçenin tarım alanındaki yatırımları ve projeleri konuşuldu.

        Belediye Başkanı Hüseyin Özden, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        - Uzunköprü'de belediye ekiplerinin çalışması

        Uzunköprü ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yol düzenleme, cadde temizliği, su arızaları, doğalgaz çalışmalarının olduğu bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Kedi sırası!
        Kedi sırası!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Edirnespor'da başkanlığa yeniden Onur Yaren Ayaydın seçildi
        Edirnespor'da başkanlığa yeniden Onur Yaren Ayaydın seçildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
        Edirne'de 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
        Doktorun ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatı: Ben de alkollü araç...
        Doktorun ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatı: Ben de alkollü araç...
        Edirne'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun davasının gör...
        Edirne'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun davasının gör...