Keşan'ın merhum belediye başkanları Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır, mezarları başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma törenlerine Belediye Başkanı Mehmet Özcan, merhum başkanların yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Özcan, merhum belediye başkanlarını minnet ve rahmetle andıklarını, ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

- Trakya Birlikten Havsa Belediyesine ziyaret

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Havsa Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçenin tarım alanındaki yatırımları ve projeleri konuşuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Özden, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- Uzunköprü'de belediye ekiplerinin çalışması

Uzunköprü ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yol düzenleme, cadde temizliği, su arızaları, doğalgaz çalışmalarının olduğu bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyor.