Edirne'de geçen yıl su ürünleri denetimlerinde 2 milyon lira para cezası kesildi
Edirne'de, geçen yıl yapılan su ürünleri denetimlerinde 2 milyon 42 bin 137 lira idari para cezası kesildi.
Edirne'de, geçen yıl yapılan su ürünleri denetimlerinde 2 milyon 42 bin 137 lira idari para cezası kesildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 2 bin 337 su ürünü denetimi gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde kaçak ve satışı yasak olduğu tespit edilen 31 ton 716 kilogram su ürününe el konuldu, şüphelilere 2 milyon 42 bin 137 lira idari para cezası uygulandı.
Su Ürünleri Kanununa aykırı yasadışı faaliyette bulunan 29 araca da el konulurken 6 araç kamuya kazandırıldı.
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