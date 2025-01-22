Edirne'de geçen yıl su ürünleri denetimlerinde 2 milyon lira para cezası kesildi

Edirne'de, geçen yıl yapılan su ürünleri denetimlerinde 2 milyon 42 bin 137 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 2 bin 337 su ürünü denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde kaçak ve satışı yasak olduğu tespit edilen 31 ton 716 kilogram su ürününe el konuldu, şüphelilere 2 milyon 42 bin 137 lira idari para cezası uygulandı.

Su Ürünleri Kanununa aykırı yasadışı faaliyette bulunan 29 araca da el konulurken 6 araç kamuya kazandırıldı.