Edirne merkezindeki sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince kentin merkez caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde örnek bir proje başlatıldığını ifade etti.

Yapılan çalışmaların kente değer katacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Saraçlar Caddesi'ndeki proje başladı ve hızla devam ediyor. Projenin devamında Balık Pazarı ve Çilingirler caddeleri de restore edilecek. Kaleiçi'ndeki sokaklarımız dahil olmak üzere bu proje kapsamında restore edeceğiz. Diğer taraftan Terziler Çarşısı'nın da restorasyonu olacak. Şubat ayında orasının ihalesi yapılacak. Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmayı 6 ay içerisinde inşallah bitireceğiz. Belki 6 ay bile sürmeyebilir, çok hızlı şekilde yapılıyor."

- Çalışmada neler yapıldı

Tarihi dokunun korunması amacıyla Vali Sezer'in talimatıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da geçen yıl ekim ayı başında sağlıklaştırma çalışmaları başlatılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen proje kapsamında belirlenen iki örnek yapının yenilenmesi tamamlandı.

Cadde girişinde yer alan iki dükkanın cepheleri tarihi dokuya uygun olarak yenilendi.

Dükkanlarda projeye uygun olmayan klima, anten ve tente gibi eklemeler söküldü, pencere ve kapı doğramaları yenilenip cephe bütünlüğünü sağlayacak çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında yaklaşık 750 metre uzunluğundaki caddenin iki kanadında bulunan 129'u tescilli toplam 233 yapı tarihi dokuya uygun olarak düzenlenecek.