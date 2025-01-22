İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi

Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

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