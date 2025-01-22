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        İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi

        İpsala Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:23
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        İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi
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        İpsala Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

        İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsü şüpheli bularak incelemeye aldı.

        Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

        Araçtaki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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