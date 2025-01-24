Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Göktaş daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Göktaş valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

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