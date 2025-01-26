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        Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor

        Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:53
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        Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor
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        Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.

        Çalışmalar kapsamında 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.

        Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metre sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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