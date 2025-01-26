Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı
Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait S.K'nin kullandığı 22 M 0150 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 9 yolcudan 2'si savrularak yaralandı.
Sürücü, minibüsü kontrollü şekilde kent merkezi girişindeki polis kontrol noktasına park ederken sağlık ekiplerine haber verildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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