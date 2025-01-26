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        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:20 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:28
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        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

        Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.

        Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu vaazında kandil geceleri ve üç ayların öneminden bahsetti.

        Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

        Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

        Tekirdağ'da ise Orta Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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