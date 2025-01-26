Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.
Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.
Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
İl Müftüsü Ercan Aksu vaazında kandil geceleri ve üç ayların öneminden bahsetti.
Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.
Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.
Tekirdağ'da ise Orta Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.
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