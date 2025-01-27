Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'da hedef "transfer tahtası"nı açmak

        Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takımın eski oyuncularına olan borçlarını ödeyip "transfer tahtası"nı açmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'da hedef "transfer tahtası"nı açmak
        ABONE OL

        Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takımın eski oyuncularına olan borçlarını ödeyip "transfer tahtası"nı açmak istediklerini belirtti.

        Ayaydın, Muammer Şener Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, kulübe maddi kaynak oluşturmak için 7 Şubat'ta yardımlaşma ve dayanışma yemeği düzenleyeceklerini söyledi.

        Ayaydın, kentteki büyük firmalara takıma sponsor olup destek vermeleri çağrısında da bulundu.

        Kulübe destek amacıyla düzenlenen yemeğin davetiye satışlarının iyi gittiğini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Destek veren Edirnespor gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Ancak dönüşler hemen olmuyor. Biz bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Bu hafta içi mutlaka transfer tahtamızı açıp, yeni transferleri kadromuza katmamız lazım. 17 tane pırıl pırıl genç oyuncumuz var ama tecrübe eksikliğimiz var. Biz çocuklarımızın arasına 7-8 tecrübeli isim sokabilirsek gençlerin dinamizmiyle birlikte ligin sonunda istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum."

        Ayaydın, hafta sonu Niğde Belediyesispor ile kendi sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını da belirterek taraftarlardan takıma destek istedi.

        Sportif Direktör Ahmet Erginler ise 19 yaş altı oyuncuların büyük bir özveriyle mücadele etmelerine rağmen fiziksel açıdan sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

        - Futbolcular ve teknik heyet sözleşmeleri feshetmişti

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Edirnespor'da futbolcular ve teknik heyet kulüpten alacaklarını temin edemeyince sözleşmelerini feshederek kentten ayrılmıştı.

        17 futbolcunun sözleşme feshettiği Edirnespor, maçlarına 19 yaş altı futbolcularıyla çıkmaya başlamıştı.

        Olağanüstü kongre kararı alan kulüpte yapılan toplantıda, başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Onur Yaren Ayaydın yeniden başkanlığa seçilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Bu belirtiler varsa 'sempatik gebelik' olabilir!
        Bu belirtiler varsa 'sempatik gebelik' olabilir!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"

        Benzer Haberler

        Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Hamzabeyli'den giriş yapan TIR'da 870 kilo skunk ele geçirildi
        Hamzabeyli'den giriş yapan TIR'da 870 kilo skunk ele geçirildi
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı