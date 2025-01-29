Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nı ziyaret etti

Sezer, Edirnelilerin yanı sıra soydaşlara da hizmet verecek Balkan Obası Gençlik Kampı'nın kısa sürede faaliyete başlayacağını ifade etti.

Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapım çalışmaları devam eden gençlik kampı, binicilik ve karavan park alanlarında incelemelerde bulundu.

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