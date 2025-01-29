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        "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:44
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        "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek konserde konuk solist Atakan Akdaş sahne alacak.

        Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konser yarın 20.00'de başlayacak.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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