Trakya Üniversitesi bünyesindeki müzelerin durumu değerlendirildi

Rektörlükte gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter İlyas İpek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Elif Kırçın, Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, Müze Sorumluları Enver Şengül, Müslüm Özcan ve Özmen Yeltekin katıldı.

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Müzesi Müdürlüğü işbirliğinde müzelerin daha iyi hizmet vermesi, eksikliklerinin giderilmesi ve yol haritasının belirlenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 7 müzenin genel durumlarının görüşüldüğü, toplantı, müzelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

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