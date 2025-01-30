Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ şüphelisi H.K'yı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

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