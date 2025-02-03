Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı
        ABONE OL

        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından ocak ayı son birleşiminin tutanak özeti okundu.

        Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, toplantıda gençlik merkezlerine ilişkin sunum yaptı.

        Edirne ve ilçelerindeki gençlik merkezlerinin önemli başarılara imza attığını belirten Yeğitoğlu, "Edirne Gençlik Merkezi geçen yıl 37 bin 646 üyeye ulaştı. Bu üyelerin 20 bin 981'i kadın, 16 bin 665'i erkek olarak kaydedildi." dedi.

        Yeğitoğlu, gençlik merkezlerinin çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ve program da gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne'de Valiliğin restore ettirdiği tarihi "İlhan Koman Konağı" butik ote...
        Edirne'de Valiliğin restore ettirdiği tarihi "İlhan Koman Konağı" butik ote...
        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
        Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor
        Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan'da sis; görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
        Keşan'da sis; görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü