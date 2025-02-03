Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından ocak ayı son birleşiminin tutanak özeti okundu.

Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, toplantıda gençlik merkezlerine ilişkin sunum yaptı.

Edirne ve ilçelerindeki gençlik merkezlerinin önemli başarılara imza attığını belirten Yeğitoğlu, "Edirne Gençlik Merkezi geçen yıl 37 bin 646 üyeye ulaştı. Bu üyelerin 20 bin 981'i kadın, 16 bin 665'i erkek olarak kaydedildi." dedi.

Yeğitoğlu, gençlik merkezlerinin çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ve program da gerçekleştirdiğini kaydetti.