Edirne'de arazi toplulaştırmaları değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne'de arazi toplulaştırmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda 138 köy muhtarıyla bir araya geldi.

Toplantıda arazi toplulaştırmaları ile ilgili yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlardan talepleri dinleyen Sezer, köylerde arazi toplulaştırmaları ile ilgili eksikliklerin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Toplantıya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı Sinan Demirbaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, il genel meclis üyeleri ve 138 köy muhtarı katıldı.