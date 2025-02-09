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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:04
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Talatpaşa Mahallesi 3. Külhan Sokak'ta G.T, evinin önüne bıraktığı bisikletini bir süre sonra yerinde bulamadı.

        G.T. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Zehirlenen kişi tedaviye alındı

        Edirne'de zehirlenen kişi tedaviye alındı.

        Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan B.A, evinde hazırladığı yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine giden B.A. tedaviye alındı.

        B.A, yemek için alışveriş yaptığı işletmeden şikayetçi oldu.

        - Alkollü sürücüye ceza uygulandı

        Keşan ilçesinde alkollü sürücüye ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde M.G'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

        Sürücüye ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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