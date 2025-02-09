Edirne'de asayiş
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Talatpaşa Mahallesi 3. Külhan Sokak'ta G.T, evinin önüne bıraktığı bisikletini bir süre sonra yerinde bulamadı.
G.T. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
- Zehirlenen kişi tedaviye alındı
Edirne'de zehirlenen kişi tedaviye alındı.
Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan B.A, evinde hazırladığı yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine giden B.A. tedaviye alındı.
B.A, yemek için alışveriş yaptığı işletmeden şikayetçi oldu.
- Alkollü sürücüye ceza uygulandı
Keşan ilçesinde alkollü sürücüye ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde M.G'nin kullandığı aracı durdurdu.
Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.
Sürücüye ceza uygulandı.
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