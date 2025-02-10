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        Edirne'de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerince pansiyonlarda yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 00:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:21
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        Edirne'de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polis ekiplerince pansiyonlarda yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kentteki pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimlere 20 personel katıldı.

        Denetimlerde Irak, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada sınırı yasa dışı geçerken kullanılacağı değerlendirilen yağmurluk, çizme ve ip bulundu.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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