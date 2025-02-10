Edirne'de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada sınırı yasa dışı geçerken kullanılacağı değerlendirilen yağmurluk, çizme ve ip bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

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