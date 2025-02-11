Edirne'de asayiş
Keşan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Keşan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan H.Ç, elektrikli sobayı açtığı sırada akıma kapıldı.
H.Ç. yakınları tarafından tedavi için Keşan Devlet Hastanesine götürüldü.
- Alkollü sürücülere ceza uygulandı
Edirne'de polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetiminde B.D. ve A.S.G'nin kullandığı araçları durdurdu.
Ekipler yaptıkları kontrolde sürücülerin alkollü olduğunu tespit etti.
Sürücülere ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.