"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'ye gelecek
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'de ziyaretçilerini ağırlayacak.
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'de ziyaretçilerini ağırlayacak.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Projesi kapsamında 2021'de başlayan organizasyon belirlenen rota güzergahı çerçevesinde sürüyor.
Edirne'ye de gelecek müze 25-27 Şubat'ta Eski Cami yanındaki İlhan Koman Parkı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.
Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müze içerisinde bulunan 7 vitrinle Çanakkale Savaşı'nı fotoğraf, video, savaş objeleri ve tarihi eserler ile anlatıyor.
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