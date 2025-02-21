"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'ye gelecek

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müze içerisinde bulunan 7 vitrinle Çanakkale Savaşı'nı fotoğraf, video, savaş objeleri ve tarihi eserler ile anlatıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Projesi kapsamında 2021'de başlayan organizasyon belirlenen rota güzergahı çerçevesinde sürüyor.

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