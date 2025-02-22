Edirne'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Sabahın ayazında çalışmanın zorluğundan bahseden İrden, "Bir süre sonra soğuğa alışıyorsunuz. Edirneliler olarak artık haftalarca kalacak kar bekliyoruz. Kar berekettir. Geçen yıl çok kurak geçti, bu yıl da kurak geçmesini istemeyiz." dedi.

Kentteki süs havuzları ile bazı site bahçelerindeki havuzlar soğuk nedeniyle buz tuttu.

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