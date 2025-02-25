Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası terör örğütü (FETÖ) şüphelileri Ö.C, Ö.U. ve T.A'yı gözaltına aldı.

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