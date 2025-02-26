Edirne'de emniyet mensupları ve aileleri uyuşturucuyla mücadelenin önemine tiyatroyla dikkati çekti

GÖKHAN BALCI - Edirne Emniyet Müdürlüğünün "Emniyetli Yarınlar" projesi kapsamında emniyet personeli ile polis eşleri ve çocukları tarafından uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun tarafından emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubu kuruldu.

Eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan tarafından yazılan "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyununu sahnelemeye karar veren grup, oyuncuların belirlenmesiyle yönetmen Ekrem Buğra Ansen eşliğinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde provalara başladı.

Aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle yalnızlaşarak uyuşturucuyla tanışan bir gencin hikayesinin anlatıldığı oyunun hazırlıklarını sürdüren ekip, ilk gösterimin yapılacağı günü heyecanla bekliyor.

Proje koordinatörü Aynur Karaburun, AA muhabirine, oyunda Şükufe karakterini canlandırdığını söyledi.

Oyunu seyirciyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Karaburun, "Bizim projemizin farkı, polislerden, eş ve çocuklarından kurulu bir tiyatro topluluğu olması. Projemiz, emniyet teşkilatının uyuşturucuyla mücadeleyi sadece bir alanda değil her alanda etkili bir şekilde yapma azim ve kararlılığını göstermesi açısından önemli." diye konuştu.

Hatice Yurtseven de tiyatro projesi ile narkotik birimlerinin sahadaki çalışmalarına destek sağlayarak toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Oyunla uyuşturucu ve madde bağımlılığının gençler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne sermek istediklerini aktaran Yurtseven, "Gençlerimizin en güzel yarınlara ulaşarak hayallerini güvenli bir ortamda gerçekleştirmeleri en büyük arzumuz." dedi.

İzzet Dağlar da 18 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptığını, 10 yıldır Edirne'de çalıştığını belirtti.

Tiyatro projesinde görev almaktan mutlu olduğunu ifade eden Dağlar, "Genç arkadaşlarımıza doğru yolda nasıl gidileceğini, yanlış yollara sapmamalarının önemini ve ailelere düşen görevleri burada oyunumuzda yaşatarak herkese göstermek istiyoruz. Tüm oyuncu arkadaşlarımızla izleyicilerimizi bekliyoruz." şeklinde konuştu.