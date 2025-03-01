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        Edirne'de "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Edirne'de, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "İlk Orucum Tekne Orucum" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:00
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        Edirne'de "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
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        Edirne'de, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "İlk Orucum Tekne Orucum" etkinliği düzenlendi.

        Eski Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, ramazana ulaşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

        Ramazan ayının güzelliklerinden birinin de çocukların "tekne orucu" geleneği olduğunu belirten Aksu, "Anadolu'da tekne orucu vardır. Henüz oruç tutamayan küçük yaşta çocuklar sahura kalkarlar, ailesiyle sahurun heyecanını yaşarlar ve belli bir süre öğlen vaktine kadar oruç tutarlar. Bunun amacı çocuklarımıza ramazanın güzelliğini yaşatmak." ifadelerini kullandı.

        Aksu, tekne orucu geleneğiyle çocukların ramazan heyecanını hissettiklerini ve oruç tutma alışkanlığı kazandıklarını dile getirdi.

        Program kapsamında çocuklara ramazan ve orucun öneminin anlatıldığı masallar anlatıldı, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        - Tekne orucu

        Anadolu'da eskiden ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine "tekne orucu" deniliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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