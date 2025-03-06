Edirne'de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Edirne'de, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Emel Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB, Edirne Belediyesi, sağlık, polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği kentte saat 14.00'da yıkıcı bir deprem meydana geldi, okulda hasar oluştu.

Senaryoya göre sirenlerin çalmasıyla öğrenciler "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı, daha sonra okul binası tahliye edildi ve öğrencilerin güvenli şekilde toplanma alanına ulaşmaları sağlandı.

Yine senaryoya göre depremde yaralanan öğrenciler ekipler tarafından sedyeyle dışarı çıkartıldı, enkaz altında kalan bir personel kurtarıldı ve okulun üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, olası afet durumlarına hazırlık amacıyla sorunsuz bir tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Tatbikatın geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, tüm okullarda farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür faaliyetlerin yapıldığını ifade etti.

Tatbikatların eksikleri görme ve afetlere hazırlık açısından önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Burada bir afet durumunda bütün birimlerin birlikte çalışma pratiğini sağlamaya çalışıyoruz. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.