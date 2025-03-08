Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklama

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Birimi Başkanı Emel Hatipoğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, Türk kadınının Cumhuriyetle birlikte birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Bu hakların tam olarak uzun yıllar kullanılamadığını belirten Hatipoğlu, "7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. 1935 yılında 4,1 olan parlamentodaki kadın oranımız 2002 yılına kadar hiç aşılamamıştı. Bu oran 23 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştı." dedi.

Kadınların siyasetten ekonomiye akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstlendiğini ifade eden Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile AK Parti hükümetlerimiz kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adım atmıştır." diye konuştu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Canan Genim de parti binasında yaptığı basın açıklamasında bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.

8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu ifade eden Genim, "Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin de kadının toplumun temel direği olduğunu aktardı.

Kadın hakları konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Ergin, "AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak, evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.