Edirne'de iki forkliftin arasında sıkışan kişi öldü

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 20. Sokak'ta bir forkliftin, diğerinin yardımıyla çekiciye yüklenmeye çalışıldığı sırada bir işçi, iki forkliftin arasına sıkıştı.

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