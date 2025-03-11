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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı:

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:37
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı:
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, İstiklal Marşı'nın aziz Türk milletinin var oluş mücadelesinin dizelere dökülmüş onur belgesi olduğunu belirtti.

        Bağımsızlık ruhunun özünü taşıyan, vatan sevgisinin ifadesi olan İstiklal Marşı’nın tam 104 yıldır Türkiye’nin her köşesinde gururla ve coşkuyla söylendiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık aşkının imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı'mızın bize kattığı değerlere ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize de o güvenle bakabileceğimize inanıyorum. 'Korkma' diye başlayan o muhteşem dizelerin içinde barındırdığı ruh, bugün bizlere yarın da geleceğimiz olan gençlerimize en önemli emanetimizdir.

        Her kıtasında Türk milletinin cesareti ve kahramanlığıyla ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşı’mız, bundan bir asır önce milletimizin duygularına, düşüncelerine ve yaşadıklarına en iyi şekilde tercüman olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi ‘Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 104. yıl dönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

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