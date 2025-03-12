Süloğlu ilçesindeki Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesinde tüketim ve tüketici haklarına yönelik seminer verildi.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri kapsamında Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde program düzenledi.

Öğrencilere tüketim, tüketici, tüketicinin sorumluluk ve hakları konulu seminer verildi.

Seminer sonunda yetkililer öğrencilerin sorularını cevapladı.

- Akdemir'den Havsa Tapu Müdürlüğüne ziyaret

Edirne Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Havsa Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akdemir, ziyarette çalışanlarla kurumun 2025-2028 stratejik planları ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda bekleyen başvuruların ortalama bekleme süreleri ve bu oranların minimum düzeye indirilmesine yönelik durum değerlendirilmesi de yapıldı.

- Anaokulunda yangın söndürme tatbikatı

Keşan ilçesinde Bahçeşehir Anaokulunda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Tatbikat kapsamında öğrenciler güvenli tahliye yöntemlerini öğrendi, yangın söndürme ekipmanlarını tanıdı.