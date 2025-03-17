Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aramada, 4 kilo 624 gram toz esrar, 2 kilo 104 gram kubar esrar, kuru sıkı tabanca, 3 hassas terazi, elek, öğütücü makine ve kilitli poşetler ele geçirildi, şüpheliler M.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde M.Y. ve B.Y'nin evlerinde narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı.

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