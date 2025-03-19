Edirne'de asayiş
Edirne'de tırın dorsesine düşen sürücü yaralandı.
Edirne'de tırın dorsesine düşen sürücü yaralandı.
A.B, park halindeki tırının çatısını açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek dorsenin içine düşerek yaralandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürülen sürücü tedavi edildi.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde G.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
G.K. gözaltına alındı.
- Alkollü sürücüye ceza uygulandı
Havsa ilçesinde alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde trafik denetimi yapan ekipler A.A'nın kullandığı aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 1.9 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye ceza uygulandı.
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