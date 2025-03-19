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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de tırın dorsesine düşen sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:33
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de tırın dorsesine düşen sürücü yaralandı.

        A.B, park halindeki tırının çatısını açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek dorsenin içine düşerek yaralandı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürülen sürücü tedavi edildi.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde G.K'nin üzerinde arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        G.K. gözaltına alındı.

        - Alkollü sürücüye ceza uygulandı

        Havsa ilçesinde alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde trafik denetimi yapan ekipler A.A'nın kullandığı aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 1.9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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