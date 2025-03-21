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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:26
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen O.S'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

        "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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