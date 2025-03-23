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        Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler Edirne'de anıldı

        Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:21
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        Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler Edirne'de anıldı
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        Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Sarayiçi'nde düzenlenen "Balkan Şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" adlı programa vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin 26 Mart 1913'te işgale uğraması sonucunda tarihinin en acı günlerini yaşadığını söyledi.

        İşgal zamanında yaşlı, kadın, çocuk ve asker binlerce vatan evladının büyük acılar çekerek hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten İriş, şunları kaydetti:

        "Balkan Savaşı'nda, Mehmet Şükrü Paşa kumandasındaki birlikler, Edirne'yi 155 gün hiçbir destek almadan kahramanca savundu. Bunca acıya rağmen vatan bildikleri toprakları terk etmeyerek açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düştüler. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Bizler aziz vatanımızda hayatlarımızı huzur içinde sürdürüyorsak, şehitlerimizin canlarını ortaya koyması, vatan topraklarını kanlarıyla yoğurması sayesindedir."

        İriş, Balkan Savaşları'nda Edirne'de görülen acı, zulüm ve katliamların bugün Gazze'de yaşandığını ifade etti.

        İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktaran İriş, şöyle devam etti:

        "Gazze'de muhasara altına alınan 2 milyon Müslüman kardeşimiz, ırkçı siyonizmin, katil ABD'nin ve emperyalist Batı'nın alçakça saldırılarına, katliamlarına, soykırımına ve vahşetine maruz kalmaktadır. Onlar, dün Çanakkale'de koştular, geldiler. İşte kanıtı buraya 5 kilometre ileride Asker Hastanesi Şehitliğinde yatan Filistinli kardeşlerimiz. Maalesef biz bugün onlara elimizi uzatamıyoruz. Cenabıallah, İslam alemini bu zilletten bir an evvel kurtarsın inşallah."

        İriş, Balkan şehitlerini saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

        ​​​​​​​Program şehitler ve Gazze için dua edilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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