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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Küplü beldesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:40
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Küplü beldesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Ayte, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

        Dua ile sona eren programa Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve vatandaşlar katıldı.

        - İbriktepe'de iftar verildi

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İbriktepe köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

        İftar öncesi salonu gezerek köy halkıyla sohbet eden Sevgili, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı, ardından dua edildi.

        Programa İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve kurum müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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