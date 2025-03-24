Programa İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve kurum müdürleri de katıldı.

Dua ile sona eren programa Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve vatandaşlar katıldı.

İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Ayte, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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