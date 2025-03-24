Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili yeniden başkan seçilen İlhan Dalkıran ve ekibini tebrik etti.

        Toplantıya katılan esnaflarla sohbet eden Sevgili, kooperatif üyelerine yeni dönemde başarı diledi.

        - İpsala'da sivrisinekle mücadele çalışması

        İpsala ilçesinde sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Çeltik Komisyonu tarafından sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak drone ile durgun sularda da ilaçlama yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi'nin yaptığı ilaçlamada yer aletlerinin ulaşamadığı alanlara drone ile ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ömer Sevgili de sivrisinekle mücadele konusunda bu yıl ilk kez drone destekli ilaçlama sürecini başlattıklarını belirtti

        Sevgili, sivrisineğin azaltılması konusunda her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.

        - Öğretmen ve öğrencilere KADES tanıtıldı

        Meriç ilçesinde öğretmen ve öğrenciler Ailenin Korunması Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES uygulamasına yönelik bilgilendirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Meriç Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda Meriç Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrencilerine uygulamaya ilişkin sunum yaptı.

        Sunumun ardından katılımcı öğretmen ve öğrencilerin telefonuna KADES uygulaması yüklenerek kullanımı anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarih boyunca silah teknolojisinin gelişimi sergilendi
        Edirne'de tarih boyunca silah teknolojisinin gelişimi sergilendi
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran 5 kişiden biri yakalandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran 5 kişiden biri yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı
        TCDD Halkalı-Uzunköprü ve Muratlı-Tekirdağ hat kesimlerinde otla mücadele i...
        TCDD Halkalı-Uzunköprü ve Muratlı-Tekirdağ hat kesimlerinde otla mücadele i...
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı