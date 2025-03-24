İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili yeniden başkan seçilen İlhan Dalkıran ve ekibini tebrik etti.

Toplantıya katılan esnaflarla sohbet eden Sevgili, kooperatif üyelerine yeni dönemde başarı diledi.

- İpsala'da sivrisinekle mücadele çalışması

İpsala ilçesinde sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Çeltik Komisyonu tarafından sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak drone ile durgun sularda da ilaçlama yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi'nin yaptığı ilaçlamada yer aletlerinin ulaşamadığı alanlara drone ile ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ömer Sevgili de sivrisinekle mücadele konusunda bu yıl ilk kez drone destekli ilaçlama sürecini başlattıklarını belirtti

Sevgili, sivrisineğin azaltılması konusunda her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.

- Öğretmen ve öğrencilere KADES tanıtıldı

Meriç ilçesinde öğretmen ve öğrenciler Ailenin Korunması Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES uygulamasına yönelik bilgilendirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Meriç Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda Meriç Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrencilerine uygulamaya ilişkin sunum yaptı.

Sunumun ardından katılımcı öğretmen ve öğrencilerin telefonuna KADES uygulaması yüklenerek kullanımı anlatıldı.