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        Edirne'de Uluslararası Sıfır Atık Günü "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanacak

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında program düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:48
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        Edirne'de Uluslararası Sıfır Atık Günü "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanacak
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        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında program düzenlenecek.

        "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Lalezar Tesisileri'nde 27 Mart Perşembe günü saat 11.00'da kutlama programı gerçekleştirilecek.

        Program "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla gerçekleşecek.

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, kutlama programına vatandaşları davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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