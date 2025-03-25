Edirne'de Uluslararası Sıfır Atık Günü "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanacak

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, kutlama programına vatandaşları davet etti.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında program düzenlenecek.

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