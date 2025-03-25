Edirne'de Uluslararası Sıfır Atık Günü "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanacak
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında program düzenlenecek.
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında program düzenlenecek.
"Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Lalezar Tesisileri'nde 27 Mart Perşembe günü saat 11.00'da kutlama programı gerçekleştirilecek.
Program "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla gerçekleşecek.
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, kutlama programına vatandaşları davet etti.
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