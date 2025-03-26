Edirne'de huzurevinde el sanatları öğrenen yaşlılar sergi açtı

Edirne'de huzurevinde el sanatları öğrenen yaşlılar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Uzunköprü Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi yaşlılarına Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde el sanatları kursu verildi.

Yaşları 60 ila 80 arasında değişen yaşlılar, ahşap işçiliği, ahşap boyama, işlemecilik, dokumacılık, örgü ve resim gibi alanlarda çok sayıda el emeği eser üretti.

Yaşlıların eserlerinden oluşan sergi, Edirne'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, sergiyi gezerek yaşlıları tebrik etti.

- "Öğrenmenin yaşı yok"

Huzurevi sakinlerinden 71 yaşındaki Fevzi Borazan, AA muhabirine, ahşap işleme ve boyama işini sevdiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen öğrenmeye devam ettiğini belirten Borazan, "Huzurevinde hobi olarak başladım, sevdim, devam ettiriyorum. Öğrenmenin yaşı yok." dedi.