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        TÜGVA Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölge Sorumlusu Muhammet Tanas, "Biz Allah'ın izniyle nasıl İsrail tandanslı firmaları, markaları boykot ediyorsak milli ve yerli markalarımıza da sahip çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:46
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        TÜGVA Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölge Sorumlusu Muhammet Tanas, "Biz Allah'ın izniyle nasıl İsrail tandanslı firmaları, markaları boykot ediyorsak milli ve yerli markalarımıza da sahip çıkacağız." dedi.

        Tanas, TÜGVA Edirne Temsilciliğince Hasan Sezai Camisi avlusunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

        Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluğunu yaşadıklarını belirten Tanas, "Rabbim bu gecenin bereketiyle bizlerin mağfiretine, cehennem ateşinden kurtuluşumuza vesile olur inşallah." dedi.

        Tanas, bütün gençlerin derdine ortak olmak niyetinde olduklarını, Genel Başkan İbrahim Beşinci'nin ifadesiyle entelektüel duruşlu gençler yetiştirmenin derdinde olduklarını dile getirdi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'de başlattığı saldırılarda binlerce insanın şehit olduğunu anımsatan Tanas, şunları kaydetti:

        "Biz o dönemde bir boykot çalışması başlatmıştık, güzel sonuçlar aldık. Biz milli donanımlı gençler diyoruz ya, iki gün önce de bazıları bizim milli ve yerli markalarımızı boykot etmeye başladılar. İşte bizim duruşumuz burada belli oluyor.

        Biz Allah'ın izniyle nasıl İsrail tandanslı firmaları, markaları boykot ediyorsak milli ve yerli markalarımıza sahip çıkacağız ve bu donanımdaki kardeşlerimizle en güzel şekilde cevap vereceğiz.”

        TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir de iftara katılanlara teşekkür ederek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

        İftara Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Ayhan Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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