Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Becenen, tekstil endüstrisinin yılda 79 milyar metreküp su kullandığını söyledi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında program düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, programın açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atık bilincini geliştirmek amacıyla 81 ilde etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Edirne'de "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla öğrencilere yönelik bir program düzenlediklerini belirten Sarı, "Etkinlik masalarımızda çevre bilinci ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Öğrenciler hem bilgilendirilecek hem de çeşitli aktivitelerle onları eğlendireceğiz." dedi.

- Tüketiciler ihtiyaçtan fazla kıyafet alıyor

Programda "Tekstil ve Modada Sıfır Atık" başlıklı bir sunum yapan TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen ise tekstil ve giyim sektöründe kullanılan fazla tüketimlerin doğaya ve çevreye zarar verdiğini dile getirdi.

Dünya genelinde tekstil sektörünün ihtiyaçtan fazla büyüdüğünü anlatan Becenen, "Moda, tüketicilerin giyinme ihtiyaçlarından daha çok psikolojilerine etki ederek insanların alışveriş isteğini büyütmekte. 2014 yılında, 2000 yılına kıyasla yüzde 60 daha fazla giysi satıldı. Bu giysilerin ancak yarısı giyildi. Geri kalanlar çöpe atıldı." dedi. Becenen, tekstil sektöründe yapılan üretimde aşırı miktarda su kullanımı gerçekleştirildiğini dikkati çekti. Tekstilde su kullanımının hızlı moda akımlarıyla giderek artığını vurgulayan Becenen, şunları kaydetti: "Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor. Küresel atık suyun yüzde 20'si tekstil sektöründen kaynaklanıyor. Aynı şekilde tekstil sektörü karbon emisyonunun yüzde 10'unu üretiyor. Bir pamuklu tişört üretirken 2 bin 700 litre su tüketiliyor. Bu miktar bir kişinin 2,5 yıllık içme suyuna karşılık geliyor. Aynı tişört 2 kilogramdan fazla karbondioksit salınmasına yol açıyor. Bir kot pantolon üretiminde ise 7 bin 500 litre su tüketiliyor."