Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.

Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu tarafından karşılanan Sezer, askerlerin bayramını kutladı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, tüm güvenlik güçleriyle gurur duyduklarını söyledi.

Güvenlik güçleri güçlü oldukça Türkiye'nin bu coğrafyada daha güçlü olacağını belirten Sezer, "Sadece bizim ülkemiz için değil gönül coğrafyamız için çevre ülkeler için Türkiye birer istikrar adası. Bunu da sizlerle ve sizlerin güçlü olmasıyla sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, korucularımız hepsi bu vatan için elinden gelenin fazlasını yerine getirmiştir." diye konuştu.

Daha sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'nde de polislerin bayramını kutlayan Sezer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan polislere görevinde başarı diledi.