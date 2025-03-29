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        Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:49
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        Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kurumlara bayram ziyaretinde bulundu.

        Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu tarafından karşılanan Sezer, askerlerin bayramını kutladı.

        Sezer, burada yaptığı konuşmada, tüm güvenlik güçleriyle gurur duyduklarını söyledi.

        Güvenlik güçleri güçlü oldukça Türkiye'nin bu coğrafyada daha güçlü olacağını belirten Sezer, "Sadece bizim ülkemiz için değil gönül coğrafyamız için çevre ülkeler için Türkiye birer istikrar adası. Bunu da sizlerle ve sizlerin güçlü olmasıyla sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, korucularımız hepsi bu vatan için elinden gelenin fazlasını yerine getirmiştir." diye konuştu.

        Daha sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'nde de polislerin bayramını kutlayan Sezer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan polislere görevinde başarı diledi.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Sezer'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

        İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sezer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarmaları tebrik etti, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş ve jandarmaların bayramını kutladı.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Huzurevi, Çocuk Sitesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası ziyaretlerinde görevlilerin bayramını kutlayan Sezer, Doğan Hudut Karakolu'nda askerlerle bayramlaştı.

        Ziyaretlerde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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