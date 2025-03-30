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        Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:43
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        Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        C.D. idaresindeki 22 AU 379 plakalı motosiklet, Set Boyu Caddesi'nde devrildi.

        Kazada sürücü ve yolcu L.M. yaralandı.

        Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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