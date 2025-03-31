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        Edirne'de asayiş

        İpsala'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:08
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        Edirne'de asayiş
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        İpsala'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        R.E. idaresindeki otomobil, Bayrambey Mahallesi'nde yoldan geçen M.D'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan M.D, hastaneye sevk edildi.

        - Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

        Keşan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

        E.K. idaresindeki otomobil, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde Y.G'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - İpsala'daki kavgada 2 kişi yaralandı

        İpsala'daki kavgada 2 kişi yaralandı.

        Köprü Mahallesi'nde D.K. ve E.D. arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

        Kavgada yaralanan şüpheliler birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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