Edirne'de asayiş
İpsala'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
İpsala'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
R.E. idaresindeki otomobil, Bayrambey Mahallesi'nde yoldan geçen M.D'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan M.D, hastaneye sevk edildi.
- Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Keşan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki otomobil, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde Y.G'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- İpsala'daki kavgada 2 kişi yaralandı
İpsala'daki kavgada 2 kişi yaralandı.
Köprü Mahallesi'nde D.K. ve E.D. arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan şüpheliler birbirlerinden şikayetçi oldu.
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