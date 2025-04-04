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        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:40
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        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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