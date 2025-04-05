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        Edirne'de "Pehlivan Yetiştirme Projesi" başlatılacak

        Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Edirne'de pehlivan sayısını artırmak amacıyla "Pehlivan Yetiştirme Projesi" başlatılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:25
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        Edirne'de "Pehlivan Yetiştirme Projesi" başlatılacak
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        Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Edirne'de pehlivan sayısını artırmak amacıyla "Pehlivan Yetiştirme Projesi" başlatılacağını söyledi.

        Cankaloğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel Türk sporlarını desteklemek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan Edirne'nin pehlivan yetiştirme konusunda öncü olması gerektiğini belirten Cankaloğlu, bu amaçla geniş kapsamlı bir proje hayata geçirileceğini dile getirdi.

        Projeye göre Yesevi Hareketi, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde okullardaki tarama testleriyle yetenekli sporcuların tespit edileceğini anlatan Cankaloğlu, şunları kaydetti:

        "Seçilen gençler, özel bir eğitim programı çerçevesinde profesyonel güreşçiler olarak yetiştirilecek. Bu girişim yalnızca Edirne'ye değil, Türk güreşine de büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz altın kemer yarışına çok sayıda Edirneli güreşçiyi çıkarmak ve bu alanda şehrimizi yeniden zirveye taşımak. Hem gençlere yeni fırsatlar sunmayı hem de tarihi Kırkpınar'a yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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